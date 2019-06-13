Частина Костянтинівського району на Донеччині лишилася без води

У Костянтинівському районі Донецької області через борги за електроенергію припинили централізоване водопостачання.

Про це 13 червня повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Централізоване водопостачання для частини Костянтинівського району було припинене внаслідок відключення через борги за електроенергію. Воду людям підвозять. Про це заявив голова Донецької облдержадміністрації Олександр Куць», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що компанія «Вода Донбасу» та департамент ЖКГ Донецької облдержадміністрації разом шукають альтернативні шляхи водозабезпечення населених пунктів.

За словами керівника Донецької обласної ВЦА Олександра Куця, розробили відповідний проект.

«Вода Донбасу» реалізує його самостійно, але на матеріали та обладнання потрібно близько 2 млн грн. Таких грошей у компанії немає. На це не передбачені кошти і в обласному бюджеті. Компанія звернулася по допомогу до району, щоб той придбав матеріали для виконання робіт, а самі роботи компанія виконає безкоштовно, але районне керівництво відповіло, що «грошей немає», – зауважив очільник області.

Він сподівається, що голова району та депутати все ж таки подбають про жителів свого району й фінансово допоможуть «Воді Донбасу» запустити альтернативну систему водопостачання нині зневоднених населених пунктів.