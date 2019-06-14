Бахмутську трасу перекривали протестувальники, які місяць сидять без води

На Донеччині мешканці Костянтинівського району, обурені місячною відсутністю централізованого водопостачання, перекривали Бахмутську автотрасу.

Про це 14 червня повідомляє місцевий сайт Костянтинівки «Провінція».

«Обурені місячною відсутністю води костянтинівці перекрили Бахмутську трасу. Сьогодні вранці в районі АТП-11409 зібралося кілька десятків жителів сел. Сантуринівки... На першу годину дня люди втомилися стояти на спеці і почали потихеньку пропускати машини по трасі. Але обіцяють, що це не остання акція протесту», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що протестувальники стояли на трасі з 10.00, перед цим імпровізований мітинг пройшов поблизу селищного дитячого садка.

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Претензія жителів селища до влади і комунальників єдина - люди вимагають подати воду, яка, за їхніми словами, повністю відсутня на верхніх вулицях з 24 травня. Свої проблеми вони виклали представнику водоканалу і заступнику керівника району Віктору Василенку.

Чиновники пояснили людям, що на Білокузьминівському водоводі відсутнє енергопостачання, а другий Донецький водовід зупинив водопостачання. В результаті, комунальники запевнили, що Білокузьминівський водовід підключили тільки щойно і на Сантуринівку воду все ж подадуть, а вже «на які вулиці вона продавить - невідомо». Василенко запропонував у розпорядження жителів селища дві з п'яти наявних у міста автоцистерн для підвезення технічної води.

Як повідомляв Укрінформ, голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць 13 червня заявляв, що централізоване водопостачання для частини Костянтинівського району було припинене внаслідок відключення через борги за електроенергію, але воду людям підвозять.

За його словами, КП «Компанія «Вода Донбасу» і департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації спільно шукають альтернативні шляхи водопостачання населених пунктів. Куць запевнив, що вже розробили відповідний проект.

«Вода Донбасу» реалізує його самостійно, але на матеріали та обладнання необхідно близько 2 млн грн. Таких грошей у компанії немає. На це передбачені кошти і в обласному бюджеті. Компанія звернулася за допомогою в район, щоб той придбав матеріали для виконання робіт, а самі роботи компанія виконає безкоштовно, але районне керівництво відповіло, що «коштів немає», - зазначив керівник області.

Бахмутську трасу перекривали протестувальники / Фото: konstantinovka.com.ua

Він висловив сподівання, що керівник району і депутати все ж подбають про жителів свого району і фінансово допоможуть «Воді Донбасу» запустити альтернативну систему водопостачання наразі зневоднених населених пунктів.