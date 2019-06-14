Отруєння на Волині: кількість постраждалих зросла, кафе закрили

Кількість людей, які звернулися до лікарів після святкування у ковельському закладі харчування, зросла до 20 осіб. Серед отруєних двоє дітей. Заклад тимчасово закрили.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

"За медичною допомогою станом на 14.06.2019 року звернулось 20 осіб, з них 2 дітей, з симптомами харчового отруєння... За рекомендацією лабораторного центру з 10.06.2019 р. на період епідеміологічного розслідування харчова потужність тимчасово не працює", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОЛЦ, за результатами бактеріологічного обстеження у 13 осіб виявлено сальмонелу. Стан хворих — середньої важкості.

Лабораторні дослідження тривають.

Ковельський міськміжрайонний відділ ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України" продовжує проведення епідеміологічного розслідування, заходів по локалізації та ліквідації спалаху гострої кишкової інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня у Ковелі за медичною допомогою звернулися 13 людей, у тому числі двоє дітей, зі скаргами на отруєння після родинного святкування в одному із закладів громадського харчування. За результатами медичного огляду хворим встановлено попередній діагноз "гострий гастроентероколіт".