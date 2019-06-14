Масове отруєння на Буковині: у дитячому таборі знайшли стафілокок і кишкову паличку
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла заступниця директора ДУ «Чернівецький лабораторний центр МОЗ України» Мар’яна Миронюк.
"Ми вже отримали результати проб об'єктів довкілля, сировини та готової продукції. У добових пробах готових страв виявили бактерії групи кишкової палички - у салаті з капусти, рибі відварній, сосисках та котлетах. А в салаті з огірків та помідорів виявили стафілокок", - сказала медик.
Вона додала, що наразі небезпеки у таборі немає. Відпочинок дітей триває у звичному режимі.
"Усіх дітей та дорослих, які отруїлися та були госпіталізовані до інфекційного відділення лікарні, уже виписали. Підозра на бактеріологічну інфекцію у них не підтвердилася. Діти повертаються у табір після огляду лікаря за місцем проживання і отримання довідки про одужання", - додала Миронюк.
Як повідомляв Укрінформ, 9-го червня, у мережі Інтернет з'явилася інформація про групове отруєння у позашкільному оздоровчо-виховному закладі у селі Репужинці.
Як встановила поліція, увечері цього дня до інфекційного відділення Кіцманської центральної районної лікарні з гострим ентероколітом госпіталізовано п’ятьох дітей віком від 12 до 15 років, і одного дорослого.
З даними Держпродспоживслужби, за медичною допомогою зверталася 31 особа, з них 29 дітей та двоє дорослих.
За фактом масового отруєння дітей у таборі "Буковинка" розпочато кримінальне провадження.