Масове отруєння на Буковині: у дитячому таборі знайшли стафілокок і кишкову паличку

У продуктах, якими годували дітей у таборі "Буковинка" в селі Репужинці, де сталося масове отруєння, виявили кишкову паличку та стафілокок.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла заступниця директора ДУ «Чернівецький лабораторний центр МОЗ України» Мар’яна Миронюк.

"Ми вже отримали результати проб об'єктів довкілля, сировини та готової продукції. У добових пробах готових страв виявили бактерії групи кишкової палички - у салаті з капусти, рибі відварній, сосисках та котлетах. А в салаті з огірків та помідорів виявили стафілокок", - сказала медик.

Вона додала, що наразі небезпеки у таборі немає. Відпочинок дітей триває у звичному режимі.

"Усіх дітей та дорослих, які отруїлися та були госпіталізовані до інфекційного відділення лікарні, уже виписали. Підозра на бактеріологічну інфекцію у них не підтвердилася. Діти повертаються у табір після огляду лікаря за місцем проживання і отримання довідки про одужання", - додала Миронюк.

Як повідомляв Укрінформ, 9-го червня, у мережі Інтернет з'явилася інформація про групове отруєння у позашкільному оздоровчо-виховному закладі у селі Репужинці.

Як встановила поліція, увечері цього дня до інфекційного відділення Кіцманської центральної районної лікарні з гострим ентероколітом госпіталізовано п’ятьох дітей віком від 12 до 15 років, і одного дорослого.

З даними Держпродспоживслужби, за медичною допомогою зверталася 31 особа, з них 29 дітей та двоє дорослих.

За фактом масового отруєння дітей у таборі "Буковинка" розпочато кримінальне провадження.