ДБР порушило справу щодо побиття копами однопартійця Гриценка у Вінниці
Про це Гриценко повідомив у Facebook.
«Місцеві поліцейські по-звірячому побили прямо на автобусній зупинці. Кулаками та ногами по голові. Численні переломи черепа, перебуває у реанімації без ознак свідомості», — написав він.
За словами Гриценка, правоохоронці хотіли залучити постраждалого понятим у справі про «нібито вилучення у когось зброї».
«Поліцейські кажуть, нібито він їм погрожував і хотів побити... Не вірю! Знаю Олександра добре», — додав він.
Як повідомляє прес-служба ДБР, бюро порушило справу за фактом «можливого необережного нанесення тяжкого тілесного ушкодження працівником поліції під час несення служби». Про версію провокації конфлікту з боку Комарніцького пише й ДБР.
«За попередньою інформацією, подія трапилася 11 червня близько 23 години у м. Вінниця. Працівник Київського відділення поліції Вінницького ВП, перебуваючи на службі, запропонував громадянину бути присутнім у якості понятого під час проведення слідчих дій. Однак, громадянин спровокував конфлікт із працівником поліції та намагався вступити з правоохоронцем в сутичку. Як наслідок, у результаті конфлікту поліцейський відштовхнув громадянина й він упав на асфальтне покриття й отримав тілесні ушкодження», — йдеться у повідомленні.
Як зазначає прес-служба поліції Вінниччини, за фактом травмування чоловіка проводиться внутрішнє розслідування, а поліціянта відсторонили від служби.