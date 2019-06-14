ДБР порушило справу щодо побиття копами однопартійця Гриценка у Вінниці

Лідер Громадянської позиції Анатолій Гриценко заявив, що у Вінниці поліціянти жорсткого побили його однопартійця Олександра Комарніцького, внаслідок чого чоловік перебуває в реанімації.

Про це Гриценко повідомив у Facebook.

«Місцеві поліцейські по-звірячому побили прямо на автобусній зупинці. Кулаками та ногами по голові. Численні переломи черепа, перебуває у реанімації без ознак свідомості», — написав він.

За словами Гриценка, правоохоронці хотіли залучити постраждалого понятим у справі про «нібито вилучення у когось зброї».

«Поліцейські кажуть, нібито він їм погрожував і хотів побити... Не вірю! Знаю Олександра добре», — додав він.

Як повідомляє прес-служба ДБР, бюро порушило справу за фактом «можливого необережного нанесення тяжкого тілесного ушкодження працівником поліції під час несення служби». Про версію провокації конфлікту з боку Комарніцького пише й ДБР.

«За попередньою інформацією, подія трапилася 11 червня близько 23 години у м. Вінниця. Працівник Київського відділення поліції Вінницького ВП, перебуваючи на службі, запропонував громадянину бути присутнім у якості понятого під час проведення слідчих дій. Однак, громадянин спровокував конфлікт із працівником поліції та намагався вступити з правоохоронцем в сутичку. Як наслідок, у результаті конфлікту поліцейський відштовхнув громадянина й він упав на асфальтне покриття й отримав тілесні ушкодження», — йдеться у повідомленні.

Як зазначає прес-служба поліції Вінниччини, за фактом травмування чоловіка проводиться внутрішнє розслідування, а поліціянта відсторонили від служби.