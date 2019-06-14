Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш разом із заступником голови Луганської облдержадміністрації Юрієм Клименком у четвер, 13 червня, ознайомилися з ходом будівництва підстанції «Кремінська».

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної державної адміністрації.

«Реалізація проекту «Нове будівництво підстанції 500 кВ «Кремінська» з заходами повітряних ліній 500 кВ «Донбаська – Донська» та 220 кВ «Кремінська – Ювілейна», Луганська область» має стратегічне значення. Підстанція дозволить з’єднати Луганську область із Об’єднаною енергетичною системою України і тим самим забезпечити надійне енергопостачання об’єктів соціальної сфери та промисловості», - йдеться у повідомленні.

Зараз єдиним джерелом електроенергії в області є Луганська теплоелектростанція, що розташована у місті Щастя. З огляду на воєнні дії, що тривають вже понад п’ять років, її стала робота постійно перебуває під загрозою.

Як зауважив Вадим Черниш, Міністерство є ініціатором проекту та надає усіляку підтримку від початку його реалізації.

«Критична інфраструктура потребує розвитку, особливо в районах, наближених до зони бойових дій. Підстанція дасть можливість мати альтернативне джерело електричної енергії для всієї підконтрольної українській владі частини Луганської області. Це забезпечить більш надійну роботу енергетичних підприємств, промислових, а також інших споживачів, у тому числі й соціальної сфери», – зазначив міністр.

Глава МінТОТ побував на будівництві електропідстанції на Луганщині

Юрій Клименко розповів, що підстанція «Кремінська» дасть можливість запустити потужні підприємства на Луганщині, серед яких, зокрема, Сєвєродонецьке об’єднання «Азот». Також запуск підстанції дасть можливість завести інвестиції на територію області, тому що для будь-якого потенційного інвестора головним питанням є ситуація з енергетикою.

Наразі вже завезено і встановлено енергоблоки та встановлено близько 25 км електричних опор. Обладнання, що виготовлено в Кореї, вже перебуває на відповідальному зберіганні в Луганській області та буде встановлено найближчим часом. На будівництво загалом було виділено 1,3 млрд грн.