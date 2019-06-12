Ресторан “Червона рута” у Львові, де отруїлися 55 осіб, закрили

У Львові комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міськради закрила ресторан "Червона рута", в якому отруїлись 55 осіб.

Про це повідомила прес-служба міської ради.

"12 червня у мерії на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили ситуацію, що склалась внаслідок отруєння великої кількості осіб у ресторані "Червона рута" на Сихові",- йдеться у повідомленні.

Комісія заслухала інформацію від керівництва Держпродспоживслужби та Львівського лабораторного центру. Фахівці зазначили, що заклад не був зареєстрований — тобто працював самовільно. Тут були значні порушення у приготуванні страв, а в усіх досліджених кулінарних виробах виявили хвороботворні бактерії.

Відтак, заклад закрито, скеровано припис для усунення недоліків та складено протокол про адміністративне правопорушення. Поліція ж порушила кримінальне провадження за цим фактом.

"8 червня у ресторані "Червона рута" на вул. Хуторівка, 26 у Львові проводилося весілля приблизно на 100 людей. 9 червня було проведено 4 банкети із загальною кількістю 57 людей. Перші повідомлення про отруєння від медиків надійшли у неділю й одразу Держпродспоживслужба із Лабораторним центром виїхали для проведення обстежень і відбору лабораторних проб харчових продуктів. У закладі допущені дуже серйозні порушення — організаторам весілля дозволено приносити страви, які теж могли спричинити отруєння. Але і в самому закладі були надзвичайно великі порушення санітарного законодавства. У харчоблоці стелі, підлоги уражені грибком», — розповіла головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Зоряна Стоцько.

З її слів, також була порушена технологія приготування — готували страви, які заборонені у літній період. Це заливна риба, холодці, майонези власного приготування, печінкові торти, запечена печінка тощо. Окрім того, в закладі на всі страви, які готувалися, відсутні технологічні картки і документи, які засвідчували б якість продуктів. Також весь персонал, який був залучений до приготування страв, не мав медогляду й не пройшов гігієнічного навчання. Це все - фактори, які могли сприяти виникненню захворювання.

Фахівці відібрали 12 проб готових кулінарних виборів, 20 змивів і обстежили персонал. Результати будуть за декілька днів.