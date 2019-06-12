Отруєння у львівському ресторані: до медиків звернулись уже 55 осіб

Уже 55 осіб, які побували в ресторані "Червона рута" у Львові, звернулись по допомогу до медиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

"11 червня до лікарів почали звертатись люди, які вживали їжу в ресторані "Червона рута" не тільки під час весілля, але й пізніше, святкуючи там Причастя та Хрестини. Симптоми були подібними до тих, на які скаржилися пацієнти, які опинились на лікарняних ліжках після весілля: висока температура, пронос, блювота. Всього на вечір 11 червня постраждало 55 осіб”, - йдеться у повідомленні.

Раніше до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про госпіталізацію до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні пацієнтів, які були гостями на весіллі в ресторані "Червона рута" у м. Львові 8 червня 2019 року, із симптомами: висока температура, пронос, блювота. На весіллі було близько 100 осіб. Звернення та госпіталізація, окрім ЛОІКЛ, були зафіксовані в Новояворівській райлікарні ім. Юрія Липи.

11 червня 2019 року в обласну клінічну лікарню почали звертались пацієнти, які вживали їжу в ресторані “Червона рута” під час святкувань Причастя і Хрестин 9 червня, або просто прийшли в ресторан поїсти 9-10 червня 2019 року.

Усього в заклади охорони здоров’я області за допомогою звернулось 55 осіб (6 дітей), з них 49 осіб госпіталізовано (6 дітей.), 2 пацієнти (1 дитина) виписано зі стаціонару на вимогу. Станом на 21.00 11 червня в стаціонарі залишається 47 осіб, з них 5 дітей. Стан госпіталізованих пацієнтів середньої важкості. 6 осіб, які були оглянуті в в обласній клінічній лікарні, від госпіталізації відмовились.