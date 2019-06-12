На Волині у кафе отруїлися 13 осіб, з них двоє дітей

"У м. Ковелі після родинного святкування в одному із закладів громадського харчування виник спалах гострої кишкової інфекції. За медичною допомогою станом на 11.06.2019 року вже звернулось 13 осіб, з них 2 дітей, з симптомами харчового отруєння", - йдеться у повідомленні.

За результатами медичного огляду хворим встановлено попередній діагноз "гострий гастроентероколіт". Стан хворих - середньої тяжкості.

Для з’ясування причин та обставин виникнення захворювань Ковельським районним лабораторним відділенням Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» невідкладно розпочато комплекс протиепідемічних заходів та епідеміологічне розслідування.