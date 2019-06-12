"Отруйне" весілля у Львові: у лікарні вже 47 осіб

Кількість гостей, які отруїлися 8 червня на весіллі у львівському ресторані "Червона рута", зросла до 47 осіб, з яких п'ятеро — діти.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"Станом на 7 годину 12 червня госпіталізовано 47 осіб (з них 5 дітей). Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів", - зазначили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що 9-10 червня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та Новояворівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція" госпіталізовано 39 осіб (з них 5 дітей), які 8 червня перебували на весіллі у ресторані "Червона Рута" у м. Львів, на якому було близько 100 осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України. Ресторан закрито на два тижні.