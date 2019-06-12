"Солодка" громада: В ОТГ на Дніпропетровщині вирощують до 150 т ягід за рік

У Могилівській об'єднаній територіальній громаді на Дніпропетровщині 12 підприємців об'єдналися в аграрний кооператив і вирощують разом до 150 т полуниці та малини за рік.

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної держадміністрації.

"12 підприємців Дніпропетровщини об’єднали зусилля й утворили перший ягідний кооператив, який за півтора року став брендом Могилівської об’єднаної громади. За сезон тут збирають та збувають до 150 тонн полуниці й малини", - йдеться у повідомленні.

Ягідний кооператив працює в Могилівській ОТГ з кінця 2017-го. Загальна його площа – майже 30 гектарів. Акцент роблять на вирощуванні полуниці, літньої та ремонтантної малини. До того ж у якості експерименту вирощують ожину, лохину, смородину, аґрус, виноград та плодово-ягідні дерева.

За словами голови кооперативу Андрія Оселедця, кооперація в агробізнесі – вигідна економічна модель.

«Коли ми працювали поодинці, нашими клієнтами були максимум покупці на ринку. Кооперація ж розширила можливості. Почали економити на спільних закупівлях матеріалів та добрив. Значно розширився ринок збуту продукції. Також маємо змогу формувати більші партії на продаж – а це кращі ціни. Стали співпрацювати з мережами супермаркетів та переробниками», – розповів Оселедець.

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Крім того, об’єднавшись підприємці провели агроаудит. Експерти проаналізували ґрунт та воду, дали практичні рекомендації щодо живлення та захисту рослин – це позначилося на врожайності та якості ягід.

Наразі тут планують збудувати холодильний комплекс, який дозволить охолоджувати і зберігати щодобово до чотирьох тонн ягід. Проект перспективний, однак занадто дорогий, акцентують кооператори. Тож сподіваються на донорську фінансову підтримку, зокрема, Програми DOBRE.

Аби популяризувати ягідний рух, 21 вересня в Могильові влаштовують фестиваль, де можна буде поспілкуватися з експертами, перейняти досвід, поласувати ягодами та взяти участь у конкурсах і квестах.

Могилівська ОТГ утворилася в жовтні 2015 року та об’єднала села Могилів і Проточі, в яких проживає понад 4 тисячі мешканців.