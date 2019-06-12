На Донеччині завдяки децентралізації торік відремонтували майже 180 кілометрів доріг

На Донеччині завдяки реформі децентралізації та впровадженню Державного дорожнього фонду у 2018 році відремонтували 177,4 км доріг, з яких 125 км - державного значення.

Про це 12 червня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Олександр Куць.

«Наводимо лад на дорогах області. Завдяки реформі децентралізації та впровадженню Державного дорожнього фонду у 2018 році відремонтували 125 км доріг державного значення та 52,4 км доріг місцевого значення - з повною заміною дорожнього покриття та посиленням основи», - написав очільник області.

Для порівняння він нагадав, що у 2016 році в області відремонтували 21 км доріг і місцевого, і державного значення, у 2017 році - 52,3 км місцевих та державних доріг.

Куць зазначив, що зараз триває поточний середній ремонт мосту через Сіверський Донець в районі Богородичного; капітальний ремонт автодороги Добропілля - Лиман на ділянці між Андріївкою і Сергіївкою та дороги за маршрутом руху Запоріжжя-Маріуполь в районі селища Нікольське; відновлюється ділянка між Никонорівкою та Міньківкою на маршруті Слов’янськ-Бахмут та ділянка поблизу Нової Полтавки автодороги Н-32 Покровськ-Бахмут-Михайлівка.

Фото: vchasnoua.com