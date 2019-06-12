На Донеччині завдяки децентралізації торік відремонтували майже 180 кілометрів доріг

На Донеччині завдяки децентралізації торік відремонтували майже 180 кілометрів доріг

Відео
Укрінформ
На Донеччині завдяки реформі децентралізації та впровадженню Державного дорожнього фонду у 2018 році відремонтували 177,4 км доріг, з яких 125 км - державного значення.

Про це 12 червня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Олександр Куць.

«Наводимо лад на дорогах області. Завдяки реформі децентралізації та впровадженню Державного дорожнього фонду у 2018 році відремонтували 125 км доріг державного значення та 52,4 км доріг місцевого значення - з повною заміною дорожнього покриття та посиленням основи», - написав очільник області.

Читайте також: Тергромади Чернігівщини змагаються у "полюванні на пластик"

Для порівняння він нагадав, що у 2016 році в області відремонтували 21 км доріг і місцевого, і державного значення, у 2017 році - 52,3 км місцевих та державних доріг.

Куць зазначив, що зараз триває поточний середній ремонт мосту через Сіверський Донець в районі Богородичного; капітальний ремонт автодороги Добропілля - Лиман на ділянці між Андріївкою і Сергіївкою та дороги за маршрутом руху Запоріжжя-Маріуполь в районі селища Нікольське; відновлюється ділянка між Никонорівкою та Міньківкою на маршруті Слов’янськ-Бахмут та ділянка поблизу Нової Полтавки автодороги Н-32 Покровськ-Бахмут-Михайлівка.

Фото: vchasnoua.com

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-