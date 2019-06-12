Тергромади Чернігівщини змагаються у "полюванні на пластик"

Ентузіасти Сосницької об’єднаної територіальної громади Чернігівщини прийняли кинутий раніше виклик приєднатися до екологічної акції "Полювання на пластик" і за 5 годин зібрали понад 300 кг пластикового сміття.

Про це повідомив Чернігівський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою".

"Сім команд по сім учасників збирали пляшки, пакети та інший непотріб із пластику на території ОТГ. За п’ять годин активісти "вполювали" 310 кг пластику. Перемогла команда з села Чорнотичі, яка назбирала 104,3 кг сміття", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника відділу економіки та інвестицій Сосницької селищної ради Андрія Ткача, найменше пластику було зібрано на території Сосниці. Це пов’язано з тим, що в селищі вже тривалий час працюють над впровадженням роздільного збору сміття і всюди стоять контейнери для пластику.

Нагородою для команди переможців із Чорнотичів стане поїздка в село Бреч, де активісти зможуть пограти в боулінг. Там же буде й оголошено громаду, якій передадуть естафету.

У ЦРМС зазначили, що Сосницька громада прийняла виклик від переможців змагань із Менської ОТГ, де 18 травня було зібрано 242 кг пластикового непотребу. Там, зокрема, сміття передали комунальному підприємству "Благоустрій", яке його спресувало й відправило на переробку. Виручені ж кошти в громаді спрямували на закупівлю розсади квітів для покращення благоустрою міста.

Засновником челенджу є Корюківська молодіжна організація "Альтернатива". "Полювання на пластик", із залученням активної молоді, школярів та громадських активістів, вона провела в Корюківці 3 травня цього року.

Зазначена акція на Чернігівщині триватиме все літо. Громада, яка переможе у змаганні й назбирає більше всіх, отримає приз від ініціаторів її проведення.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Чернігівський ЦРМС