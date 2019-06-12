За фактом загибелі п’ятьох людей у селевому потоці на Закарпатті відкрили справу

Працівники Дубівського відділення Тячівського відділу поліції встановлюють причини надзвичайної події, внаслідок якої під час селевого потоку загинули п’ятеро осіб. Справа кваліфікована як порушення правил безпеки дорожнього руху.

Про це повідомляють у ГУНП в Закарпатській області.

“Вчора, 11 червня, близько 19:00, до поліції надійшло повідомлення про перекинутий автомобіль у лісі поблизу села Тарасівка Тячівського району. Слідчо-оперативна група виявила на початку села Тарасівка тіла 56-річного, 55-річного та 38-річного місцевих мешканців. Крім того, на окраїні села Тарасівка, в лісовому масиві в урочищі «Пригідське» було виявлено перекинутий автомобіль марки «ЗІЛ», за 200 метрів від авто було виявлено тіло 28-річного місцевого мешканця, а на відстані близько 2-х кілометрів від місця події - тіло 36-річного чоловіка” - йдеться в повідомленні.

Як інформують в поліції, попередньо встановлено, що авто могло перекинутись внаслідок негоди, а саме – зливи та підйому рівня води.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих. Слідство у справі триває.