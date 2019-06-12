На Закарпатті вантажівка зірвалася у річку, 5 загиблих

“В Тячівському районі сталася страшна трагедія. Загинули 5 чоловік. Люди пішли на заготівлю дров, машина зірвалася з гори і впала у річку. 4 чоловіків знайшли мертвим, а іншого віднесла річка. Як видно з фотографії, з машини залишилась рама, а людей змішало з дровами і грязюкою” - повідомив Келемен.

Трагедія сталася в селі Тарасівка Тячівського району.

У поліції підтвердили факт трагедії, щоправда, на разі немає конкретної інформації - обіцяють надати згодом.

У Закарпатському облуправлінні лісового та мисливського господарства кореспонденту Укрінформу повідомили, що двоє з екіпажу були лісівниками.

“За попередньою інформацією, трагедія сталася через раптовий селевий потік, що утворився в лісі після сильної зливи. Саме він поніс вантажівку і перекинув у річку. Двоє із загиблих були лісівниками. Наразі ми уточнюємо інформацію” - сказав заступник директора ЗОУЛМГ Василь Кий.

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