Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Укрінформ
Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку на більшій частині території України до кінця тижня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

“За прогнозами Укргідрометцентру, 12-13 червня на Лівобережжі, Львівській, Одеській, 13 червня і в Кіровоградській та Черкаській областях надзвичайна (5 класу), на решті території України переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 14-17 червня по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

У Києві 13-15 червня висока (4 класу) пожежна небезпека. 16-17 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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По Київській області 12-14 червня по області висока (4 класу), у північних та східних районах надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 15-17 червня по області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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