Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку на більшій частині території України до кінця тижня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

“За прогнозами Укргідрометцентру, 12-13 червня на Лівобережжі, Львівській, Одеській, 13 червня і в Кіровоградській та Черкаській областях надзвичайна (5 класу), на решті території України переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 14-17 червня по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

У Києві 13-15 червня висока (4 класу) пожежна небезпека. 16-17 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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По Київській області 12-14 червня по області висока (4 класу), у північних та східних районах надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 15-17 червня по області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.