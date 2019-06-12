Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
“За прогнозами Укргідрометцентру, 12-13 червня на Лівобережжі, Львівській, Одеській, 13 червня і в Кіровоградській та Черкаській областях надзвичайна (5 класу), на решті території України переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 14-17 червня по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
У Києві 13-15 червня висока (4 класу) пожежна небезпека. 16-17 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
По Київській області 12-14 червня по області висока (4 класу), у північних та східних районах надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 15-17 червня по області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.