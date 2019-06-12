На Одещині сьогодні день жалоби за загиблими на пожежі в лікарні

В Одеській області середу, 12 червня, оголошено днем жалоби за загиблими під час пожежі в обласному медичному центрі психічного здоров’я.

Це визначено розпорядженням в.о. голови Одеської ОДА Сергія Паращенка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Усім підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності рекомендовано обмежити використання музики і проведення розважальних заходів", - зазначив Паращенко.

За його словами, родинам загиблих буде виплачено матеріальну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень, а родинам потерпілих – 50 тисяч гривень.

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Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці Одеси відкрили чотири провадження для встановлення обставин пожежі, під час якої загинуло шестеро людей: за ознаками ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.