Пожежа в Одесі забрала шість життів

Вогонь охопив 500 кв. м покрівлі психіатричної лікарні в Одесі, унаслідок пожежі загинули шість осіб.

Про це інформує ДСНС.

“10 червня о 21:44 у Суворовському районі м. Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9 виникло загорання даху одноповерхового корпусу комунального некомерційного підприємства “Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" Одеської облради на площі 500 кв. м. О 23:19 пожежу ліквідовано”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ДСНС врятували з вогню 15 осіб. На жаль чотири з них померли, не приходячи до тями. Шістьох у тяжкому стані з ознаками отруєння чадним газом госпіталізовано, з них дві особи померли.

До гасіння залучалося 57 працівників особового складу та 12 одиниць техніки.

У зв'язку з цією трагедією Президент Володимир Зеленський доручив прем’єру Володимиру Гройсману негайно створити держкомісію з розслідування.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру @VGroysman негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 10 червня 2019 р

“Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих”, - написав Зеленський.