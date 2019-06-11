Назвали попередню причину пожежі в Одеській психлікарні
Про це на брифінгу поінформував заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС - начальник управління Руслан Буханець, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Осередок пожежі був у господарчому приміщенні, причина пожежі, за попередніми даними, - це дії людини, тобто занесення стороннього джерела горіння, вона не пов'язана з несправністю якогось обладнання”, - сказав Буханець.
Як повідомлялося, пізно ввечері 10 червня виникло займання даху одноповерхового корпусу комунального некомерційного підприємства “Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" Одеської облради на площі 500 кв. метрів. О 23 год. 19 хв. пожежу ліквідовано. Унаслідок пожежі загинули шість осіб.
Президент Володимир Зеленський доручив Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману створити держкомісію з розслідування.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.