Назвали попередню причину пожежі в Одеській психлікарні

До пожежі у 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я, що сталася пізно ввечері 10 червня, призвели дії людини.

Про це на брифінгу поінформував заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС - начальник управління Руслан Буханець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Осередок пожежі був у господарчому приміщенні, причина пожежі, за попередніми даними, - це дії людини, тобто занесення стороннього джерела горіння, вона не пов'язана з несправністю якогось обладнання”, - сказав Буханець.

За його словами, це можуть бути навмисні дії, тобто підпал, або займання виникло через чиюсь необережність, наразі це з’ясовує слідство.

Як повідомлялося, пізно ввечері 10 червня виникло займання даху одноповерхового корпусу комунального некомерційного підприємства “Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" Одеської облради на площі 500 кв. метрів. О 23 год. 19 хв. пожежу ліквідовано. Унаслідок пожежі загинули шість осіб.

Президент Володимир Зеленський доручив Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману створити держкомісію з розслідування.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.