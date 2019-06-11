Пожежа у психлікарні Одеси: поліція відкрила кримінальні справи
Про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.
"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - ідеться в повідомленні.
Як повідомлялося, пізно ввечері 10 червня в Суворовському районі Одеси, по вул. Академіка Воробйова, 9, виникло загоряння даху одноповерхового корпусу комунального некомерційного підприємства “Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" Одеської облради на площі 500 кв. метрів. О 23 год. 19 хв. пожежу ліквідовано. Унаслідок пожежі загинули шість осіб.
До гасіння залучалося 57 працівників особового складу та 12 одиниць техніки.
У зв'язку з трагедією Президент Володимир Зеленський доручив прем’єру Володимиру Гройсману негайно створити держкомісію з розслідування.