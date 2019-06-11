Пожежа у психлікарні Одеси: поліція відкрила кримінальні справи

Співробітники поліції Одеси розслідують причини та обставини пожежі Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я, жертвами якої стали шість осіб. За фактом розпочаті кримінальні провадження.

Про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за пунктами 1 та 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, пізно ввечері 10 червня в Суворовському районі Одеси, по вул. Академіка Воробйова, 9, виникло загоряння даху одноповерхового корпусу комунального некомерційного підприємства “Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" Одеської облради на площі 500 кв. метрів. О 23 год. 19 хв. пожежу ліквідовано. Унаслідок пожежі загинули шість осіб.

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До гасіння залучалося 57 працівників особового складу та 12 одиниць техніки.

У зв'язку з трагедією Президент Володимир Зеленський доручив прем’єру Володимиру Гройсману негайно створити держкомісію з розслідування.