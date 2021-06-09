9 червня, 11:00 - пресконференція на тему: “Від Парижа до Женеви: як змінилася думка українців про російсько-українську війну за два роки президентства Зеленського”

Організатори: Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва; інтернет-видання “Європейська правда”.

Учасники: Василь Боднар - заступник міністра закордонних справ України; Олексій Гарань -професор НаУКМА, науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи»; Сергій Гармаш - представник ОРДО України в Тристоронній контактній групі; Ганна Гопко - голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів «АНТС», голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради України VIII скликання; Ігор Жовква - заступник Керівника Офісу Президента України; Марія Золкіна - аналітикиня Фонду «Демократичні ініціативи»; Павло Клімкін – міністр закордонних справ України (2014 – 2019); Сергій Сидоренко - головний редактор “Європейської правди”; Ігор Яременко - заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції; Петро Бурковський - аналітик Фонду «Демократичні ініціативи», модератор.

Питання до обговорення:

Війна на сході: що українці думають про російську агресію та її наслідки.

“Червоні лінії” для компромісів з ворогом: чи є в України простір для маневру.

“Розрядка”, “заморозка” чи загострення: як впливатимуть переговори США - Росія на шанси досягнути миру на Донбасі.

Довідково: Під час заходу будуть оприлюднені результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 14–19 травня 2021 року, які будуть розміщені на сайті Фонду «Демократичні ініціативи»: https://dif.org.ua

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf65wRWNiGZYh71FRERGqL9vwtBv5H5_v7I_y6SRaulVwtfDQ/viewform

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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