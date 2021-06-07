В Україні запрацює безоплатна Гаряча лінія підтримки батьків після пологів

7 червня, 13:30 презентація проєкту та запуск Гарячої лінії підтримки батьків після пологів

Організатори: ГО “Клуб підтримки вагітності та материнства “Лада”.

Учасники: Ольга Стефанішина - Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики; Тетяна Ничипоренко - менеджерка проєкту “Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні” в ІСАР Єднання; Борис Лебедцов - заступник міністра соціальної політики України; Олександр Слобожан - виконавчий директор Асоціації міст України; Володимир Шейгус - виконавчий директор ІСАР Єднання.

Модератор: Марина Марченко - голова ГО “КПВМ “Лада”.

Питання до обговорення:

Як післяпологовий період впливає на рівень життя, фізичне та емоційне здоров'я жінки, дитини, родини та суспільства загалом?

Чи мають жінки в Україні умови та можливості для якісного відновлення після пологів?

Як програма піклування про жінку в післяпологовий період допоможе вирішити актуальні проблеми материнства та зменшити кількість післяпологових ускладнень?

Запуск Гарячої лінії підтримки батьків після пологів. Перший дзвінок на неї в прямому ефірі.

Довідково. Гарячу лінію започатковано ГО “Клуб підтримки вагітності та материнства “Лада” в межах проєкту "Європейський Союз для сталості громадського суспільства в Україні", що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Додаткова інформація за тел.: 093-716-44-84 (Катерина Савченко, комунікаційна менеджерка).

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Підсумкові матеріали:

У Києві презентували гарячу лінію підтримки батьків після пологів

У Києві презентували гарячу лінію підтримки батьків після пологів. Презентація гарячої лінії відбулася у понеділок в пресцентрі Укрінформу.

“Ми розробили гарячу лінію для всієї родини. На неї можуть телефонувати і жінки, і чоловіки, і близькі родичі. Інформація, яку ми транслюємо, є якісною, доказовою. Вона без “хайпу” і транслюється з повагою до почуттів”, - повідомила голова ГО “Клуб підтримки вагітності та материнства “Лада” Марина Марченко.

Марченко зазначила, що в ході опитування, яке провело ГО “Клуб підтримки вагітності та материнства “Лада”, серед 1 500 жінок, 60% матерів поскаржилися на свій емоційний стан у перший рік після народження дитини. Ще 52% жінок відчували проблеми з фізичним відновленням, 44% - мали труднощі з грудним вигодовуванням, 22,5% жінок відчували труднощі у взаємодії з дитиною. “Нас дуже вразило і злякало, що кожна 15-та мама, яка заповнювала нашу анкету, хотіла завдати шкоду собі або дитині”, - сказала Марченко.

Вона виокремила наступні причини відсутності достатньої підтримки жінок після пологів та можливостей для якісного відновлення: інформаційна необізнаність; відсутність роботи із сім’ями у питаннях відновлення після пологів; обтяження гендерними ролями. Також українське суспільство має низький рівень культури турботи про маму; просторів для батьків із малюками недостатньо, а жінка з немовлям не завжди отримує толерантне ставлення. Крім того, в Україні відсутня державна програма, яка би сприяла якісному відновленню після пологів.

За словами Марченко, гаряча лінія покриває такі напрямки, як психологічна підтримка, відновлення після пологів, материнство в умовах пандемії; гінекологія, ендокринологія, грудне вигодовування; налагодження сну, догляд за дитиною, перші документи дитини та соціальні виплати. Перший місяць лінія працюватиме у тестовому режимі. “Від сьогодні можна буде зателефонувати й отримати психологічну підтримку та інформацію про відновлення після пологів. Упродовж червня ми будемо додавати інші блоки”, - прокоментувала Марченко.

Вона повідомила, що оператори гарячої лінії пройшли відповідне навчання у фахівців щодо відповідей на ті питання, які можуть виникати у батьків. Оператор ставитиме додаткові запитання, уточнюватиме інформацію, щоб надати потрібну відповідь. “Але варто зауважити, що ця гаряча лінія не є надавачем медичних послуг. Ми не є лікарями, не є кризовою службою і не є швидкою допомогою. Тому якщо питання стосується кризових станів здоров’я, то ми рекомендуємо звернутися до швидкої допомоги”, - додала Марченко.

Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко підкреслила, що відкриття гарячої лінії є важливим не тільки для тих, хто уже став батьками, а для тих. Хто тільки планує народження дитини. “Ідея державної програми післяпологового піклування є дуже позитивною. Наразі уряд розробляє Національну стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2030 року. Я пропоную внести ваші пропозиції для врахування у національній стратегії”, - сказала уповноважена.

Заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов зазначив, що розвиток сімейних форм виховання є пріоритетним для Міністерства соціальної політики. Зокрема, міністерство активізувало роботу у напрямку розробки національної моделі системи раннього втручання. “З метою забезпечення соціального захисту сімей з дітьми, підтримки й захисту відповідального батьківства, за ініціативи Міністерства соціальної політики запроваджено надання при народженні дитини одноразової матеріальної допомоги “пакунок малюка”, відшкодування послуги по догляду за дитиною до 3-х років “муніципальна няня”, - наголосив заступник міністра.

Своєю чергою, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан зазначив, що жінки після пологів випадають з активного економічного життя, що впливає на місцевий економічний розвиток. “Ми будемо допомагати в реалізації такої онлайн-платформи щодо консультацій і професійного зростання, закриття вакансій”, - додав Слобожан.

Менеджерка проєкту “Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні” в ІСАР Єднання Тетяна Ничипоренко звернула увагу на те, що саме громадські організації знаходяться у найтіснішому контакті з уразливими категоріями населення та мають необхідну експертизу для напрацювання рішень. “Чудово, коли в цих умовах, коли потрібно швидко реагувати і продукувати швидкі рішення, саме громадські організації беруть на себе таку функцію і можуть відповісти на потреби уразливих категорій населення”, - додала Ничипоренко.

Гарячу лінію започатковано ГО "Клуб підтримки вагітності та материнства "Лада" в межах проєкту "Європейський Союз для сталості громадського суспільства в Україні", що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Під час пандемії жінки стали частіше звертатися за підтримкою – експерт

Під час пандемії жінки почали частіше звертатися за підтримкою.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила голова ГО “Клуб підтримки вагітності та материнства “Лада” Марина Марченко.

"До ковіду ми хоч і працювали з жінками офлайн, частота звернень була меншою, ніж зараз. Зараз погіршується ситуація з гендерним насильством, з кліматом у родині. І жінці складніше відновитися", - прокоментувала Марченко.

Вона зазначила, що жінки також звертаються до організації через відчуття соціальної ізоляції. "Від того, наскільки жінка може залишатись активним членом суспільства, як вона може задовольняти свої соціальні потреби, також залежить ресурсність її стану", - підкреслила Марченко.

За її словами, нетолерантне ставлення до годуючих мам, відсутність облаштованих місць для мам з дітьми призводить до ізоляції жінки вдома. Крім того, через вплив пандемії може підвищуватися тривожність, зростати рівень вигорання матері.

Як повідомлялося, у Києві презентували гарячу лінію підтримки батьків після пологів. Гаряча лінія працюватиме за такими напрямками, як психологічна підтримка, відновлення після пологів, материнство в умовах пандемії; гінекологія, ендокринологія, грудне вигодовування; налагодження сну, догляд за дитиною, перші документи дитини та соціальні виплати. Перший місяць лінія працюватиме у тестовому режимі.

Гарячу лінію започатковано ГО "Клуб підтримки вагітності та материнства "Лада" в межах проєкту "Європейський Союз для сталості громадського суспільства в Україні", що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу.

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