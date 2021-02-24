24 лютого, 11:00 - публічний звіт голови Національної комісії зі стандартів державної мови Орисі Демської за 2020 рік

Організатор: Національна комісія зі стандартів державної мови.

Коротко. Під час звіту буде презентована інформація про результати роботи Національної комісії зі стандартів державної мови за основними напрямами її діяльності.

Питання спікеру можна надсилати до 22.02.2021 року на електронну адресу: press@mova.gov.ua.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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