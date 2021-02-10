10 лютого, 11:00 - онлайн-дискусія на тему: «Чи допоможе пандемія трансформувати традиційні моделі вищої журналістської освіти?»

Організатори: ГО «Український інститут медіа та комунікації» у співпраці з DW Akademie.

Учасники онлайн-дискусії: Кирил Савін - керівник Deutsche Welle Akademie в Україні; Діана Дуцик - виконавча директорка ГО «Український інститут медіа та комунікації»; Галина Будівська - експертка ГО «Український інститут медіа та комунікації»; Поліна Бондаренко - аналітикиня Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва; Ніна Кур’ята - ексредакторка Української служби ВВС, медіаконсультантка та тренерка; Олексій Хаб’юк - проректор з навчальної частини, Hochschule Düsseldorf (Німеччина); Жеоржета Степанов - декан факультету журналістики та комунікаційних наук Молдовського державного університету (Молдова); Тетяна Бондаренко - завідувачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету ім.Б.Хмельницького; Сергій Бондаренко - завідувач кафедри журналістики Донецького національного університету ім. В.Стуса; Любов Василик - завідувачка кафедри журналістики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича; Катерина Сіріньок-Долгарьова - заступниця декана з міжнародної діяльності факультету журналістики Запорізького національного університету; Андрій Яценко - заступник декана факультету журналістики з наукової і навчально-методичної роботи Львівського національного університету ім.І.Франка.

Питання для обговорення:

Рік дистанційної та онлайн освіти в умовах пандемії: які уроки можна винести?

Чи є ефективними дистанційна та онлайн-форми навчання для журналістів?

Які структурні зміни потрібні, щоб зробити дистанційну та онлайн-форми навчання дієвими освітніми моделями в системі журналістської освіти?

Чи готові заклади вищої освіти йти на радикальні зміни навчальних планів та змістовного наповнення курсів, аби підлаштуватися під зміни, які відбуваються у медіасфері?

Коротко. Під час дискусії також буде презентовано сайт для викладачів факультетів журналістики, який висвітлюватиме проблеми журналістської освіти, міститиме методичні рекомендації та інші корисні матеріали.

Захід відбувається у рамках проєкту Journalism Teachers’ Academy, що реалізовує ГО «Український інститут медіа та комунікації» у співпраці з Deutsche Welle Akademie за фінансової підтримки Федерального міністерства та розвитку Німеччини (BMZ)

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV, а також на Фейсбук-сторінці: Українського інституту медіа та комунікації

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Підсумкові матеріали:

Відео: