11 грудня, 11:00 - пресконференція на тему: «Україна-НАТО. Підсумки року: перспективи та очікування»

Організатор: Громадська Ліга Україна-НАТО.

Учасники: Вінета Клейне - директорка Центру інформації та документації НАТО; Сергій Джердж - голова Громадської Ліги Україна-НАТО; Іван Заєць - колишній глава постійної делегації ВРУ у Парламентській Асамблеї НАТО, народний депутат України попередніх скликань; Ольга Гресько - доцент Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка; Ганна Залізняк - директорка Департаменту соціологічного моніторингу розвитку міста КНДУ «Інститут соціально-економічного розвитку міста Києва»; Наталія Свідерська - президент ГО «Всеукраїнська Демократична дія»; Оксана Григор’єва - заступниця голови Громадської Ліги Україна-НАТО; Павло Лакійчук - військовий експерт Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»; Павло Жовніренко - ГО «Центр стратегічних досліджень»; Любов Глєбова - Центр міжнародної безпеки та стратегічних студій; Олег Кокошинський - Атлантична рада України; Дмитро Дмитрук - директор Центру соціального моніторингу; Сергій Янчук - Громадська Ліга Україна – НАТО.

Питання до обговорення:

Головні події у відносинах України з НАТО протягом 2020 року.

Цивільний та військовий виміри співпраці України з НАТО у 2020 році.

Протидія пандемії COVID-19.

Програма розширених можливостей. Очікування та реалізація.

Розробка Стратегії комунікацій євроатлантичної інтеграції України 2021 – 2025 років.

Коротко. Під час обговорення відбудеться презентація соціологічного дослідження щодо відношення до НАТО мешканців міста Києва «Сприйняття столичними мешканцями євроатлантичної інтеграції України».

Заплановано скайп-включення з представниками Громадської Ліги Україна-НАТО в Ужгороді, Сумах, Чернігові, Одесі, Миколаєві, Луцьку.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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