24 листопада, 12:30 - онлайн-брифінг щодо результатів перших конкурсів, проведених новоствореним Національним фондом досліджень України

Організатор: Національний фонд досліджень України.

Учасники: Олексій Колежук - голова Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій при Кабінеті Міністрів України; Леонід Яценко - голова Національного фонду досліджень України; Ольга Полоцька - виконавча директорка Національного фонду досліджень України.

Коротко. Учасники заходу проінформують про результати перших конкурсів, проведених новоствореним Національним фондом досліджень України

Під час онлайн-брифінгу йтиметься про:

- мету створення Національного фонду досліджень України;

- філософію та загальні принципи діяльності Фонду;

- умови проведення конкурсів;

- нові сучасні методи експертизи;

- результати конкурсів (статистика);

- перспективи.

Представники ЗМІ можуть поставити запитання до 17:00 23 листопада 2020 року за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeygV_cM-JTbiuJg-7Qze4juDqF1NOvA2A2RkJN8rEEChg-dA/viewform?usp=send_form

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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