16 листопада, 13:00 - пресконференція на тему: “Чи стане річковий шлях Е40 (Гданськ – Херсон) економічним дивом для України?”

Організатори: Національний екологічний центр України (НЕЦУ); Українське товариство охорони птахів (ТОП України); Міжнародна коаліція громадських організацій “Врятуємо Полісся”.

Учасники: Олег Рубель - доктор економічних наук, професор Одеського державного екологічного університету, провідний науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; Георгій Веремійчик - експерт з питань зміни клімату НЕЦУ, модератор; Олег Дудкін - директор Товариства охорони птахів України; Олександр Гусєв - експерт НЕЦУ з питань сталого розвитку.

Теми до обговорення:

Історія Проєкту Е40 та критика ТЕО Проєкту екологічною громадськістю та незалежними економістами.

Український погляд на Проєкт Е40. Чи має Проєкт Е40 економічну перспективу за нинішніх обставин в Україні та світі?

Висновки білоруських економістів щодо економічних показників Проєкту Е40.

Екологічні виклики Проєкту Е40 та його економічна доцільність.

Висновки польських економістів щодо економічних показників Проєкту Е40 та наслідки впровадження Проєкту для довкілля.

Коротко. Представники Національного екологічного центру України проінформують про економічну складову будівництва водного шляху Е40, що має з’єднати Балтійське та Чорне моря. Будівництво цього міжнародного каналу Е40, яке активно лобіюється українською владою, коштує 13 млрд євро.

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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