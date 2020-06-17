17 червня, 11:00 - онлайн-дискусія на тему: “Журналістська освіта: що потрібно для якісної трансформації?”

Організатор: ГО «Український інститут медіа та комунікації» у співпраці з DW Akademie.

Учасники: Сергій Квіт - голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; Тетяна Циба - народна депутатка, Комітет з питань свободи слова; Філіпп Вассершайдт - викладач Університет Гумбольта (Берлін); Діана Дуцик - виконавча директорка ГО “Український інститут медіа та комунікації”; Галина Будівська - експертка ГО “Український інститут медіа та комунікації”; Сергій Бондаренко - завідувач кафедри журналістики Донецького національного університету імені Василя Стуса; Вікторія Романюк - заступниця директора Могилянської школи журналістики; Вікторія Сидоренко - директорка з управління персоналом НСТУ; Вікторія Шевченко - завідувачка кафедри медіатехнологій і медіадизайну Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Роман Романюк - журналіст, Школа економічної журналістики «Української правди»; Андрій Яценко - заступник декана факультету журналістики з наукової та навчально-методичної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка; Любов Василик - завідувачка кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Оксана Почапська - викладачка Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Богдан Басій - студент Могилянської школи журналістики.

Теми для обговорення:

Сесія 1. Трансформація журналістської освіти: чи можливо і в який спосіб?

- Як вплинуть кроки по реформуванню системи вищої освіти (зміна системи фінансування та акредитації тощо) на журналістську освіту?

- Чи зменшиться кількість вишів, які готують журналістів? Чи покращиться якість підготовки журналістів?

- Чи потрібне оновлення переліку спеціальностей (згідно вимог медіа ринку, а не застарілого класифікатора професій), фахівців яких готують факультети/кафедри журналістики? І що може бути перепоною для такого оновлення?

- Чи допоможе впровадження моніторингу працевлаштування випускників у налагодженні зв’язку факультетів /кафедр журналістики із медіаіндустрією та приведення навчального процесу до вимог сучасного медіаринку?

Сесія 2. COVID-19 та перехід на онлайн-навчання: криза чи шанс для змін?

- Чи здатні факультети/кафедри журналістики забезпечити ефективне онлайн-навчання? Які проблеми виникали при переході на онлайн-навчання під час карантину?

- Чи достатньо технічних та кадрових ресурсів для забезпечення ефективного навчання онлайн?

- Які зміни потрібні (на рівні МОН та центральної влади - законодавчі/регуляторні; на рівні університетів - як-то зміни навчальних планів, фінансування, оплати праці викладачів тощо) для ефективної інтеграції онлайн-навчання на постійній основі в освітній процес після завершення карантину? І чи потрібна така інтеграція?

Дискусія відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV . Також трансляція буде здійснюватися на Facebook-сторінці “Українського інституту медіа та комунікації”: https://www.facebook.com/umci.ngo/

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