31 березня о 10:00 відбудеться підсумкова онлайн пресконференція на тему: «Прозорість та фінансове здоров'я місцевих державних органів влади та державних підприємств в Україні».

Організатори: Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД); Інститут економічних та соціальних реформ (INEKO, Словаччина).

Учасники: Ірина Степанова - МЦПД; Єгор Киян - МЦПД; Петер Голяш - ІНЕКO; Міхал Пішко - Transparency International Slovakia; Ян Мазур - міська рада м. Братислава.

Питання до обговорення:

1. Представлення рейтингу "Прозорість державних підприємств в Україні".

2. Обговорення оновлених результатів інших рейтингів проєкту.

3. Європейський досвід щодо прозорості державних компаній.

4. Позиція органів державної влади та громадськості щодо актуальних питань у сфері прозорості та фінансового здоров’я державних підприємств та органів місцевого самоврядування.

Довідково. Конференція проводиться в рамках проєкту "Сприяння прозорості та впровадженню антикорупційних заходів в державних підприємствах та органах місцевого самоврядування в Україні", що реалізовується Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД) у партнерстві з Інститутом економічних питань та соціальних реформ (INEKO) за підтримки SlovakAid.

Рейтинг "Прозорість державних підприємств в Україні" спрямований на підвищення ефективності управління державними підприємствами. Зокрема, проаналізовано показники прозорості провідних 50 українських державних компаній та створено інтерактивний портал для відображення результатів для окремих компаній.

Більше того, напрацювання результатів проєкту щодо сфери прозорості та фінансового здоров'я буде корисним для всіх, хто може використовувати їх як джерело інформації для оцінки сучасних українських та європейських тенденцій щодо інформаційної відкритості та фінансової стійкості державних компаній, а також органів місцевого самоврядування.