20 лютого,11:30 - презентація результатів дослідження щодо ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні

Організатор: Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

До участі запрошені: Руслан Калінін – заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; Ан Нгуєн - Голова Представництва МОМ в Україні; Браніслава Іліч - менеджер програм МОМ – Агентство ООН з питань міграції; Ірина Локтєва - спеціаліст Національної системи моніторингу МОМ – Агентство ООН з питань міграції.

Коротко. Учасники заходу презентують результати дослідження щодо ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні, проведеного Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за фінансування Бюро у справах населення, біженців та міграції Держдепартаменту США.

Довідково. Із березня 2016 року МОМ проводить регулярне дослідження під назвою «Національна система моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні» (НМС). У ході дослідження збирається інформація про соціально-економічні характеристики ВПО та їхніх домогосподарств, тренди та наміри щодо переміщення, ситуацію з працевлаштуванням та доходом, а також про доступ ВПО до соціальних послуг і допомоги у 24 областях України та місті Києві.

Підсумкові матеріали:

У Мінветеранів працюють над новим проєктом "житло-робота" для вимушених переселенців

У Міністерстві в справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО працюють над розробкою проєкту "житло-роботи" для вимушених переселенців.

Про це заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Руслан Калінін повідомив на презентації результатів дослідження "Ситуація з ВПО в Україні"в Укрінформі.

"Новий проєкт міністерства, який ми найближчим часом представимо, буде називатись "житло і робота". Ми хочемо, щоб це була інтерактивна карта, на якій кожен переселенець зможе побачити наявне житло, наявні місця роботи і також житло та робота. Тобто, є такі підприємства, які хочуть брати на роботу переселенців і надавати їм житло", - зазначив він.

Калінін відмітив, що роботу над проєктом розпочали у 2019 році і наразі на сайті міністерства вже оприлюднена попередня інформація. Він також зазначив, що наразі ведеться робота із центрами зайнятості.

Представник міністерства додав, що Президент також дав завдання розробити комплексну державну програму з вирішення житлового питання для переселенців та учасників АТО.

Він наголосив, що наразі створена концепція цієї програми - її узгодили в профільних міністерствах та вже подано на розгляд уряду.

У Києві презентували дослідження про проблеми ВПО в Україні

У Києві Міжнародна організація з міграції (МОМ) представила черговий раунд дослідження "Ситуація з ВПО в Україні".

Презентація відбулася в Укрінформі.

"Дані, які ми отримуємо в наших регулярних опитуваннях, а також результати нашої роботи показують, наскільки важливим є термінове й постійне фінансування гуманітарних проєктів та заходів із відновлення, мета яких — зменшити страждання та надати довгострокові рішення для населення, що потребує допомоги в Україні", - зазначив голова представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн.

Своєю чергою заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Руслан Калінін подякував МОМ за проведене дослідження, адже "саме завдяки цим звітам можна вивчити ключові питання".

"У нас дуже багато проблем, які потребують вирішення, і в першу чергу це питання житла і питання пошуку роботи", - додав представник Мінветеранів.

З березня 2016 року МОМ проводить регулярне дослідження під назвою "Національна система моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні" (НМС).

У ході дослідження збирається інформація про соціально-економічні характеристики ВПО та їхніх домогосподарств, тренди та наміри щодо переміщення, ситуацію з працевлаштуванням та доходами, а також про доступ ВПО до соціальних послуг і допомоги у 24 областях України та місті Києві.

Відео заходу:

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