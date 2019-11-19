«Прозорість та фінансове здоров’я міст та регіонів в Україні». Презентація рейтингу
Організатори: Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД), Інститут соціальних та економічних реформ (INEKO, Словаччина) за підтримки SlovakAid.
Учасники: Ірина Степанова — МЦПД; Петер Голяш — ІНЕКО; Олексій Субочев — МЦПД; Єгор Киян - МЦПД; Міхал Пішко - Transparency Іnternational (Словаччина).
До участі запрошені: державні органи влади, представники органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, експерти.
Питання до обговорення:
Презентація оновленого рейтингу «Прозорість 50-ти найбільших міст та 24 регіонів України».
Презентація рейтингу «Фінансове здоров'я бюджетів міст та регіонів України».
Словацький досвід транспарентності муніципалітетів.
Обговорення позиції державних органів щодо поточних питань прозорості та фінансового здоров’я у містах та регіонах України.
Коротко. Мета заходу - презентувати оновлений рейтинг прозорості 50-ти найбільших міст України та 24 областей та фінансового здоров'я місцевих бюджетів.
Довідково. Міжнародний центр перспективних досліджень спільно з Інститутом соціальних та економічних реформ продовжує роботу над проєктом «Сприяння прозорості та впровадження антикорупційних заходів у державних підприємствах та органах місцевого самоврядування в Україні».
Основною метою є розробка рекомендацій щодо прозорого прийняття рішень органами місцевого самоврядування, сприяння транспарентності та вирішення актуальних проблем у сфері фінансового здоров’я бюджетів міст та областей.
Підсумкові матеріали:
Відео з круглого столу:
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