«Прозорість та фінансове здоров’я міст та регіонів в Україні». Презентація рейтингу

19 листопада, 10:00 - Презентація рейтингу «Прозорість та фінансове здоров’я міст та регіонів в Україні»

Організатори: Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД), Інститут соціальних та економічних реформ (INEKO, Словаччина) за підтримки SlovakAid.

Учасники: Ірина Степанова — МЦПД; Петер Голяш — ІНЕКО; Олексій Субочев — МЦПД; Єгор Киян - МЦПД; Міхал Пішко - Transparency Іnternational (Словаччина).

До участі запрошені: державні органи влади, представники органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, експерти.

Питання до обговорення:

Презентація оновленого рейтингу «Прозорість 50-ти найбільших міст та 24 регіонів України».

Презентація рейтингу «Фінансове здоров'я бюджетів міст та регіонів України».

Словацький досвід транспарентності муніципалітетів.

Обговорення позиції державних органів щодо поточних питань прозорості та фінансового здоров’я у містах та регіонах України.

Коротко. Мета заходу - презентувати оновлений рейтинг прозорості 50-ти найбільших міст України та 24 областей та фінансового здоров'я місцевих бюджетів.

Довідково. Міжнародний центр перспективних досліджень спільно з Інститутом соціальних та економічних реформ продовжує роботу над проєктом «Сприяння прозорості та впровадження антикорупційних заходів у державних підприємствах та органах місцевого самоврядування в Україні».

Основною метою є розробка рекомендацій щодо прозорого прийняття рішень органами місцевого самоврядування, сприяння транспарентності та вирішення актуальних проблем у сфері фінансового здоров’я бюджетів міст та областей.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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