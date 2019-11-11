Яким бути чи не бути гральному бізнесу в Україні?

11 листопада, 11:00 - Про законодавче регулювання організації та проведення азартних ігор в Україні

Організатор: Український інститут майбутнього.

Спікер: Олександр Чебаненко - експерт програми реформування правоохоронної та судової систем Українського інституту майбутнього; Галина Верцімаха - начальник відділу адміністративних та загальних послуг Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери Антимонопольногой комітету; Володимир Мілевський - заступник генерального директора ТОВ "М.С.Л."; Тарас Тарасенко - народний депутат України; Тетяна Литвинова - голова Асоціації операторів ігорного і лотерейного бізнесу; Андрій Єременко - політичний експерт, соціолог; Олексій Кущ - експерт з економіки; Ігор Галицький - кандидат юридичних наук, експерт лотерейного ринку; Олег Марусяк - народний депутат України, автор альтернативного законопроєкту; Сергій Іонушас - народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності; Олена Мочалова - голова ГО "Підтримки легалізації грального бізнесу в Україні" ; Олександр Хацкевич - експерт ігорного та лотерейного бізнесу; Олександр Дубінський - народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики; Вадим Місюра - генеральний директор Всеукраїнського союзу розвитку букмекерства; Юрій Кожема - голова Спілки підприємств грального бізнесу, експерт казино.

Коротко. Під час “круглого столу” планується обговорення легалізації грального бізнесу, формування та реалізації ефективної державної політики у сфері регулювання азартних ігор, забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, залучення інвестицій в Україну, забезпечення потреб державного бюджету. Йдеться про зареєстрований у Верховній Раді України проєкт Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" (реєстраційний номер 2285 від 17.10.2019), розроблений Кабінетом Міністрів України.

Довідково. Український інститут майбутнього – це незалежний аналітичний центр, що прогнозує зміни й моделює можливі сценарії розвитку подій в Україні; надає компетентну оцінку подіям, формулює конкретні рекомендації до дій; пропонує ефективні рішення.

Місія Українського інституту майбутнього – проєктування успішного майбутнього України через експертні дослідження й дискусії, що стимулюватимуть ухвалення якісних політичних рішень як в українській, так і міжнародній політиці.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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