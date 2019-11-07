7 листопада, 12:00 - Сучасна драматургія: комунікація у двосторонньому русі. Сучасна драматургія як рушійна сила популяризації української мови

Організатори: Департамент суспільних комунікацій КМДА за участю Київської організації Національної спілки письменників України, творчих об’єднань драматургів, перекладачів та керівників театрів.

Учасники: Роман Лелюк – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА; Сергій Анжияк – перший заступник директора Департаменту культури КМДА; Марія Морозенко – голова Київської організації Національної спілки письменників України; Ольга Романюк – директор Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки для дорослих в м. Києві; Василь Неволов – голова творчого об’єднання драматургів Київської організації Національної спілки письменників України; Олексій Кужельний – голова Київського місцевого відділення Національної спілки театральних діячів України; Надія Мірошниченко – науковий співробітник Державного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса; Олег Миколайчук – науковий співробітник драматургічного відділу Державного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса; Сергій Борщевський – голова творчого об’єднання перекладачів Київської організації Національної спілки письменників України; Максим Стріха – член Національної спілки письменників України; Тетяна Некряч – професорка Київського національного лінгвістичного університету; Дмитро Чистяк – член Національної спілки письменників України; Олександр Мірошниченко – завідувач літературною частиною Державного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса; Мар’яна Шаповал – професорка кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Національного університету ім. Тараса Шевченка; Василь Фольварочний – заступник голови творчого об’єднання драматургів Київської організації Національної спілки письменників України.

Довідково. Департамент суспільних комунікацій КМДА завжди уважно підходив до пошуку та відбору цікавих, актуальних та необхідних книжкових проєктів для міста та його читачів у бібліотеках. Видання книг за рахунок бюджетних коштів відбувається в рамках державної політики підтримки українського автора і, як наслідок, української книги.

Кожного року, окрім звичайної художньої книги, видаються цікаві краєзнавчі, історичні та науково-популярні видання. Дослухаючись до фахівців галузі, творчої інтелігенції, митців, надається підтримка поетичним творам та драматургії, оскільки саме ці два види сучасної української літератури часто залишаються поза увагою українських видавництв.

За дев’ятнадцять років Департаментом суспільних комунікацій КМДА було видано 226 назв книг загальним тиражем 171900 примірників. Починаючи з 2006 року, було видано 14 назв книг з сучасними українськими п’єсами на різні тематики та актуальні проблеми. Тобто кожного року, окрім кризових 2008‒2009 років, виходило по дві-три книги, як індивідуальних п’єс окремих авторів, так і збірок.

Усі видані за рахунок міського бюджету книги передаються для поповнення фондів міських бібліотек, а також бібліотек профільних навчальних закладів та шкіл.

Підсумкові матеріали:

КМДА та творча спільнота Києва разом популяризуватимуть сучасну українську драматургію

Київська міська державна адміністрація та творча спільнота столиці разом популяризуватимуть сучасну українську драматургію.

Про це йшлося сьогодні в Укрінформі під час круглого столу, присвячений сучасній українській драматургії, який провели Департамент суспільних комунікацій КМДА, Київська організація Національної спілки письменників України, творчі об’єднання драматургів та перекладачів.

“КМДА в межах своїх можливостей завжди буде підтримувати київських письменників, в тому числі й драматургів, і видання кращих їхніх творів”, - запевнив директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк.

Він зазначив, що за 19 років існування Департаменту суспільних комунікацій було видано 226 назв книжок загальним тиражем 171900 примірників. Ці книги, видані за рахунок міського бюджету, розійшлися по міських бібліотеках та навчальних закладах столиці.

“Цього року ми видаємо 9 книжок по 300 примірників, які також передамо в бібліотеки і навчальні заклади. Звісно, цього недостатньо. Але я впевнений, що наступного року ми закладемо втричі більше фінансування на видання книжок київських авторів”, - сказав Лелюк.

Він додав, що КМДА може реально допомогти книговиданню, зокрема й драматургії, також за допомогою конкурсу проектів “Активна громада - прозора влада”, на який було виділено цьогоріч 3 мільйони гривень і в межах якого цьогоріч вийшла одна книжка. Він також закликав подаватися на нього активніше і окремих громадян, і громадські організації, і творчі спілки.

“Ще одним дієвим інструментом із залучення коштів на книговидання є Бюджет участі, який 4 роки працює в столиці. На реалізацію проєктів в рамках Бюджету участі цього року було виділено 160 мільйонів гривень. Але, на жаль, не надійшло жодного проєкту з книговидання”, - зазначив він.

Своєю чергою науковий співробітник Державного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса Надія Мірошниченко зауважила, що “в кожній країні є підтримка своєї драматургії, чого взагалі немає у нас”, також немає Центру сучасної драми.

“Має бути державна програма підтримки української драматургії, потрібні квоти і гранти на постановки сучасної драми”, - підкреслила вона.

Її колега з Центру Леся Курбаса Олег Миколайчук додав, зокрема, що у Франції існують 20 видавництв, які займаються друком сучасної драми, а в Україні видавництва в цьому не зацікавлені. “Вийшло лише 9 книг і то з великими складнощами”, - обурився Миколайчук.

Голова Творчого об’єднання перекладачів Київської організації Національної спілки письменників України Сергій Борщевський зазначив, зокрема, що в Аргентині існує щорічний конкурс драматичних творів і премійовані п’єси друкуються у збірниках. Подібний конкурс, на його думку, треба запровадити і в Україні.

“А для ознайомлення з нашою драматургією можна використовувати, зокрема, формати театральних фестивалів”, - запропонував Борщевський.

Він також акцентував на необхідності підтримки перекладів сучасної світової драматургії, причому випуск п’єс, на його переконання, має стати спільним проектом українських і зарубіжних видавців.

“Ми потребуємо, принаймні, драматургічного порталу, де було би зібрано по-справжньому добрі переклади світової класики, щоб вершинні твори, які є золотим каноном, звучали добре, а не в аматорських чи старовинних перекладах”, - додав член НСПУ Максим Стріха.

Підбиваючи підсумки обговорення, голова Творчого об’єднання драматургів Київської організації НСПУ Василь Неволов наголосив, що учасники звернуться з клопотанням до Міністерства культури, молоді та спорту щодо відновлення при формуванні бюджету 2020 року практики придбання кращих творів сучасної української драматургії і якісних перекладів творів зарубіжної драматургії для поповнення репертуару театрів України.

“Ми будемо просити Департамент суспільних комунікацій КМДА запланувати на 2020 рік видання інформаційних збірників сучасної української драматургії “Авансцена”, які нині випускає Центр Курбаса, - для оперативного інформування державних, муніципальних, альтернативних театрів про нові твори. А для заохочення роботи київських театрів з молодими драматургами просити Департамент культури КМДА і Київське відділення Національної спілки театральних діячів доповнити премію “Київська пектораль” новою номінацією - краща постановка твору молодого українського драматурга”, - сказав Неволов, додавши, зокрема, що буде продовжено роботу над розробкою програми розвитку сучасної української драматургії.

Відео з круглого столу:

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