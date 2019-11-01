1 листопада, 13:00 - міжнародний «круглий стіл» на тему: «Справа МН-17. Обтяжуючі обставини Кремля»

Організатори: Благодійний Фонд «Акцент»; Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».

До участі запрошені: Тарас Чорновіл - народний депутат ІІІ-VI скликань; Григорій Омельченко - народний депутат ІІ-VІ скликань, міжнародний експерт у справі знищення МН-17, генерал-лейтенант СБУ; Олексій Арестович – політичний експерт; Олексій Мінаков - політичний експерт; військові експерти: Михайло Самусь, Микола Сунгуровський, Юрій Карін; правники, волонтери OSINT — розвідки, міжнародники, політологи, іноземні дипломати.

Модератори: Дмитро Левусь - співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан»; Олег Лісний - виконавчий директор БФ «Акцент».

Коротко. Учасники обговорять стан у якому перебуває справа, пов’язана зі знищенням російськими окупантами над Донбасом літака малайзійських авіаліній рейсу МН-17 17 липня 2019 року із загибеллю 298 чоловік. Також вони зроблять наголос на масованій інформаційній кампанії, яку Кремль запустив аби відкинути звинувачення у бік РФ та зробити винуватцем трагедії Україну.

Додаткова інформація за тел.: (050) 385 16 03 (Дмитро Левусь).

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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