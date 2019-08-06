6 серпня, 17:00 - Європейські інвестиції під загрозою? Ситуація навколо прибережної зони в смт Затока

Організатор: Олександр Погорілий.

Учасники: Олександр Погорілий – адвокат естонського бізнесмена Марселя Віхманна; Тонно Вахк – представник естонського бізнесмена Марселя Віхманна.

Коротко. Мета пресконференції звернутися до новообраного Президента України щодо особистого втручання у ситуацію та недопущення остаточного розкрадання прибережної зони смт Затока та уникнення відповідальності членами ОЗУ Затока за вчиненні злочини.

Довідково. 28 квітня 2017 року під час сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи було подано пропозицію для прийняття резолюції щодо перешкоджань європейським інвестиціям в Україні. Дана пропозиція була підписана 20 євродепутатами серед яких також представники України - Володимир Ар'єв і Олена Сотник. Даний документ був опублікований на офіційному сайті Ради Європи.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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