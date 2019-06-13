«Фінансова стабільність державних підприємств в Україні». Презентація рейтингу

13 червня 10:00 - Презентація рейтингу «Фінансова стабільність державних підприємств в Україні»

Організатор: Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД).

Учасники: Ірина Степанова – МЦПД; Петер Голяш – INEKO; Єгор Киян – МЦПД; Міхал Пішко - Transparency International (Словаччина); Роберт Кічіна – INEKO; Олександр Доценко - т.в.о. директора, Державне підприємсство обслуговування повітряного руху України (Украерорух); Роман Кропивницький – директор департаменту управління державною власністю Міністерства економічного розвитку України; Микола Полторацький - заступник голови з економіки, Адміністрація морських портів України; представники державних підприємств.

Питання до обговорення:

Презентація рейтингу «Фінансова стабільність державних підприємств в Україні».

Європейський досвід фінансового здоров'я та прозорості державних компаній.

Позиція органів державної влади та громадськості щодо усвідомлення актуальних проблем підвищення фінансової стабільності державних підприємств в Україні.

Довідково. Рейтинг «Фінансова стабільність державних підприємств в Україні» спрямований на підвищення ефективності управління державними підприємствами. У ньому проаналізовано фінансові показники 50 найбільших українських державних компаній, створено інтерактивний портал для відображення результатів окремих компаній.

Захід проводиться в рамках проекту «Сприяння прозорості та впровадження антикорупційних заходів у державних підприємствах та органах місцевого самоврядування в Україні», що реалізується Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД) у партнерстві з Інститутом економічних і соціальних реформ (INEKO). Проект фінансується Офіційною Підтримкою Розвитку Словацької Республіки (SlovakAid).

Підсумкові матеріали:

МЕРТ розробляє власний інтернет-портал з інформацією про державні підприємства

Мінекономрозвитку завершує роботу над інформаційним інтернет-порталом, на якому будуть розміщені дані про всі компанії державного сектору економіки України.

Про це під час прес-конференції в Укрінформі розповів директор департаменту управління державною власністю Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Роман Кропивницький, повідомляє кореспондент агентства.

"Ми закінчуємо наш портал. На цей портал буде викладатись фінансова звітність усіх компаній державного сектору економіки, вона буде рубрикована по компаніях", - зазначив Кропивницький.

Він додав, що окрім основної інформації про державні підприємства, на новому сайті від МЕРТ будуть розміщені дані з єдиного державного реєстру судових рішень і з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За словами Кропивницького, сайт запрацює за 2-3 тижні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні вже відбувся запуск інтерактивного інтернет-порталу, розробленого Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД) спільно зі словацькими експертами, на якому розміщені рейтинги та звіти українських підприємств державного сектору економіки разом із загальними даними про них.

В Україні запустили інтернет-портал з інформацією про державні підприємства

Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) спільно зі словацьким Інститутом економічних і соціальних реформ (Institute for economic and social reforms, INEKO) презентували інтерактивний інтернет-портал http://companies.icps.com.ua/ , на якому подано інформацію про державні підприємства.

Презентація відбулася сьогодні в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

"Сьогодні ми тут присутні для того, аби презентувати новий портал та новий рейтинг фінансової стабільності державних підприємств", - заявив директор INEKO Петер Голяш.

Він додав, що новий інтерактивний портал дасть змогу економічним експертам отримувати актуальну інформацію про стан українських підприємств державної форми власності.

Відвідувачі сайту можуть ознайомитися з рейтингами держпідприємств, інформацією про їхніх власників, фінансовою звітністю тощо. Також на порталі http://companies.icps.com.ua/можна порівнювати державні підприємства за будь-якими параметрами як між собою, так і зі словацькими держпідприємствами.

Окрім цього, на сайті розміщено рейтинг "Фінансова стабільність державних підприємств України", до якого увійшли 50 найбільших державних підприємства України, відібрані за показником "загальна вартість активів".

Експерт з економічних питань МЦПД Єгор Киян розповів, що в рейтингу представлена інформація за 2017 рік, оскільки фінансові звіти деяких компаній за минулий рік на момент складання рейтингу ще не були опубліковані. Він зауважив, що оновлення даних відбудеться найближчим часом.

Киян наголосив, що наразі адреса порталу http://companies.icps.com.ua/ не працює, тому ознайомитись з ним можна за адресою "дзеркала" - http://companies.ukraine.ineco.sk/. Проте на час написання новини не працюють обидва посилання.

Як повідомляв раніше Укрінформ, Міжнародний центр перспективних досліджень та словацький Інститут економічних і соціальних реформ розробили також портали "Фінансове здоров'я бюджетів міст та регіонів України" і "Прозорість 50 найбільших міст та 22 регіонів України".

Відео з круглого столу:

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