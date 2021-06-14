Очільник НАЗК зустрівся з гендиректором Міжнародної фундації виборчих систем

Президент і генеральний директор Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) Ентоні Банбурі наголошує, що прозорість політичних фінансів є важливою для виборців в Україні та в усьому світі, оскільки це важлива складова для забезпечення демократії.

Як передає Укрінформ з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції, про це Банбурі сказав під час зустрічі з головою НАЗК Олександром Новіковим, який перебуває з робочим візитом в США в рамках Спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН проти корупції.

Сторони обговорили важливу роль НАЗК та інших незалежних органів влади в захисті та зміцненні демократії в Україні. Вони погодились, що забезпечення прозорості фінансування політичних партій є ефективним інструментом протидії корупції.

Банбурі привітав Новікова із запуском електронного Реєстру звітів політичних партій — інноваційного інструменту, який у майбутньому може застосовуватися в інших країнах світу.

«У співпраці з IFES ми створили Реєстр звітів політичних партій POLITDATA», сказав Новіков.

За його словами, «ми були раді поділитися цим новим інструментом, який автоматично перевіряє дані та підвищує прозорість фінансів політичних партій, під час Спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН проти корупції».

Новіков та Банбурі також обговорили запропонований законопроект № 5253, що перебуває на розгляді Верховної Ради України та може підірвати ефективність проведення НАЗК перевірки звітів політичних партій. Вони погодились, що для НАЗК надзвичайно важливо мати можливість ефективно контролювати фінансову звітність політичних партій, і підтримали додаткові реформи, які ще більше зміцнять демократію в Україні.

Банбурі підкреслив, що прозорість політичних фінансів є важливою для виборців в Україні та в усьому світі, оскільки вона є важливою складовою для забезпечення демократії. Він також наголосив на важливості запобігання корупції, зазначивши, що «боротьба з корупцією є спільною відповідальністю між уряду, політичних партій та виборців. Виборці в усьому світі потребують і заслуговують на сильний, незалежний нагляд за фінансуванням політичних партій».

Очільники НАЗК та IFES погодилися забезпечити обмін досвідом Агентства з іншими подібними установами в інших країнах.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 червня в Україні запрацювала система автоматичного контролю за деклараціями про доходи посадовців.

Фото: НАЗК