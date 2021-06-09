Завдяки зусиллям ФРН і Франції є шанс на проведення «Норманді» – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сподівається, що завдяки зусиллям глав МЗС Німеччини і Франції міністерська зустріч у нормандському форматі відбудеться і буде результативною.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кулеба сказав на спільному з німецьким колегою Гайко Маасом брифінгу в Берліні.

За словами Кулеби, він переказав німецькому колезі позицію України, яка полягає в тому, що не можна дозволити нормандському процесу стояти на місці, необхідно рухатися вперед.

«Я запевнив Гайко (Мааса) у тому, що готовий до предметної розмови з міністром закордонних справ Росії Лавровим у чотиристоронньому нормандському форматі як стосовно безпекових, так і політичних питань врегулювання. Але ми хочемо дуже чітко розуміти, яка буде послідовність кроків у процесі врегулювання і які кроки робитиме Росія, якщо Україна робитиме відповідно свої кроки», - зауважив глава української дипломатії.

Коментуючи нещодавню розмову міністрів закордонних справ ФРН, Франції і Росії, Кулеба зазначив, що був поінформований про намір провести її і підтримував це, тому що її метою було заохотити міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова взяти участь у чотиристоронній міністерській зустрічі у норманському форматі.

«Зараз завдяки зусиллям Гайко (Мааса) і Жан-Іва (Ле Дріана ми отримали шанс на те, що така зустріч все-таки відбудеться, і я щиро сподіваюсь, що вона буде проведена. Ми всі готові до дуже предметної розмови. Головне, щоб Лавров приїхав на неї домовлятися, а не виступати з класичною російською позицією, що у всьому винні всі, окрім самої Росії. Тому ми чекатимемо на цю зустріч і розраховуємо на її результативність», - резюмував Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, міністри закордонних справ Німеччини та Франції під час спільної телефонної розмови з російським колегою 7 червня закликали РФ "зробити позитивний внесок" у мирне врегулювання конфлікту на сході України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з дводенним візитом у Німеччині.