Арахамія обговорив з американським конгресменом надання Україні залишків вакцин від COVID-19

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час онлайн-зустріч обговорив із представником Конгресу США Адріаном Смітом надання Україні залишків вакцин від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба «СН».

«Дуже був радий переговорити з конгресменом Смітом, поважним членом Конгресу США від Республіканської партії. Конгресмен Сміт є потужним та впливовим захисником інтересів України», - зазначив Арахамія.

За його словами, під час зустрічі обговорювалися питання, які є пріоритетними для України у відносинах зі США. Це, зокрема: санкції з боку США на будівництво газопроводу «Північний потік-2», рух України до членства у НАТО, надання Сполученими Штатами Україні залишків вакцин від COVID-19, а також можливість зустрічі президентів США та України.

«Конгресмен Сміт неодноразово наголосив на тому, що взаємодія США та України тільки посилюється. США повністю буде підтримувати та допомагати Україні у боротьбі з російською агресією», - заявив Арахамія.

Також він запросив Сміта та інших представників Конгресу США долучитись до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Арахамія обговорив з сенатором США від штату Коннектикут, представником Демократичної партії, співголовою Групи дружби Конгресу США з Україною Крісом Мерфі питання російської загрози.

Фото: sluga-narodu.com