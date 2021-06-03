Місія Світового банку перевіряє виконання проєкту з відновлення Східної України

Місія Світового банку із впровадження проєкту "Східна Україна: возз'єднання, відновлення, відродження" перевіряє статус виконання плану з його реалізації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Розпочала роботу місія Світового банку з впровадження проєкту "Східна Україна: возз'єднання, відновлення, відродження" ...Її метою є перевірка статусу виконання пунктів плану реалізації проєкту, який розпочався у січні цього року, та узгодження робочого плану на найближчий час", - йдеться у повідомленні.

Перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський під час онлайн-зустрічі з представниками місії зауважив, що цим проєктом передбачено залучення інвестицій для відновлення сільського господарства у Луганській області, на підконтрольних українському уряду територіях, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

"Цей проєкт для людей, які бачать потенціал в аграрному секторі українського сходу, для тих, хто готовий відновлювати зруйноване та відроджувати регіон", - додав він.

Окрім керівництва Мінреінтеграції, до зустрічей залучені представники Світового банку, групи впровадження проєкту від міністерства та Державної агенції автомобільних доріг, представники Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Міністерства аграрної політики та продовольства, Луганської обласної державної адміністрації – військово-цивільної адміністрації, Старобільської територіальної громади Луганської області.

«Це перша місія на підтримку проєкту. Наше завдання - обговорити питання, які на цей час потребують уваги від українського уряду чи Світового банку. Тобто, подивитися, на якому ми зараз етапі та узгодити наступні кроки задля пришвидшення прогресу в його реалізації. Такі місії відбуватимуться двічі на рік», - зазначив керівник проєкту від Світового банку Ерік Джонсон.

Робота Місії триватиме до 9 червня.

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В рамках проєкту «Східна Україна: возз'єднання, відновлення, відродження» планується створення нового сучасного агрологістичного хабу в Старобільському районі Луганської області та будівництво сучасної лабораторії для перевірки на безпечність сільськогосподарської продукції та харчових продуктів у цьому регіоні, на підконтрольній Уряду України території.

Як нагадують у Мінреінтеграції, Україна та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) підписали Угоду про позику в розмірі 100 мільйонів доларів США на реалізацію проєкту «Східна Україна: Возз’єднання, відновлення та відродження (Проєкт 3В)».

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Мета проєкту полягає в покращенні транспортного сполучення, підтримці відновлення сільськогосподарської галузі на територіях впровадження проєкту із активним залученням громад, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ.