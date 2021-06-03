5 висновків з присутності України у рейтингу загроз Facebook

Не дозволяйте російським наративам ввести вас в оману

Упродовж років Україна є полігоном, на якому Росія відпрацьовує свою дезінформаційну зброю. Зараз цей факт не просто визнають, а й вимірюють: дані Facebook свідчать, що Україна є одним із найбільших осередків дезінформації на планеті.

Чи почала Україна протидіяти брехні брехнею? Ні, справа не в цьому. Пропонуємо уважніше роздивитися звіт «Стан операцій впливу в 2017-2020 роках», який Facebook презентував 26 травня.

Серед джерел викритих операцій інформаційного впливу Україна посіла 5 місце, пропустивши вперед Іран, М'янму та США. Очолила список Росія. При цьому в рейтингу видно чіткий поділ: інформаційні операції Росії, М’янми та Ірану відбувалися під керівництвом держави та силовиків, тоді як у США та Україні їх проводили переважно піар-агенції та політики.

Крім того, США (кого Росія вважає головним ворогом) та Україна (що зазнала вторгнення з боку Росії) очолюють рейтинг країн, на які було націлено найбільше іноземних операцій впливу. Наведені Facebook приклади свідчать про інформаційні атаки Росії на США та Україну, а також внутрішні атаки в останніх. З одним нюансом: клієнти внутрішніх операцій впливу часто асоційовані з Росією, що робить вплив, фактично, іноземним за своєю природою. Таким, як в операціях на замовлення народного депутата України Андрія Деркача, якого визнало чинним російським агентом та впровадило відповідні санкції Міністерство фінансів США.

Схожі повідомлення надходять і з Європи. Нещодавно тіньова російська мережа, яка приховувала свої зв’язки з Кремлем за лондонською адресою, проводила кампанію проти вакцини Pfizer. Метою кампанії було підірвати довіру громадськості до європейських інституцій на користь російської вакцини. Але публічні повідомлення про те, що «британська агенція» пропонує гроші блогерам за негативний контент про вакцину Pfizer, привернули увагу французької розвідки.

Україна зазнає такого впливу Росії ледь не в усіх сферах суспільного життя у величезних масштабах. Саме це й підтверджують дані звіту про загрози від Facebook.

Звіт дозволяє українцям усвідомити кілька речей:

● Українське інформаційне поле – це мінне поле гібридної війни з Росією. Медіаграмотність та стійкість до дезінформації можуть бути питаннями життя та смерті.

● Український піар-ринок, що звик «джинсувати», користуватися ботофермами та ігнорувати походження грошей, є чудовим прикриттям для кремлівських агентів. І це робить країну набагато вразливішою для ворожого впливу. Ринку є про що подумати.

● Застосовувати кремлівські підходи й практики, на викритті яких зараз зосереджений весь світ, – погана ідея для політиків та чиновників. Вони все одно будуть відкриті та спричинять репутаційні втрати (в цьому мали можливість переконатися і владна партія «Слуга народу», й опозиційна «Європейська Солідарність»). Але найбільше це шкодить Україні. Теж є про що подумати.

● Україна чинить опір одній з найпотужніших дезінформаційних атак у світі, яка супроводжується військовою агресією. Накопичуючи цей досвід, Україна дає чимдалі впевненішу відсіч і наполегливо досягає своїх цілей.

Любов Цибульська, керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Про що звіт говорить світові?

● Україна – на передовій глобальної протидії російській дезінформації. Вона здатна зробити вагомий внесок у цю боротьбу і потребує всієї можливої підтримки як її авангард.

Отже, не дозволяйте російським наративам ввести вас в оману. Звіт Facebook — це не про зраду, а про простір для нового кроку в протидії російській дезінформації.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки