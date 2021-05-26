Уряд погодив Марію Чорну на посаду голови Кіровоградської ОДА

Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Марії Чорної на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Таке рішення ухвалено на черговому засіданні уряду у середу, 26 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це традиційна співбесіда членів Кабінету Міністрів з кандидатом на посаду, якого ми погоджуємо для передачі далі в Офіс Президента для прийняття відповідного рішення», - сказав Шмигаль.

Претендентка на посаду голови Кіровоградської ОДА Чорна виклала урядовцям своє бачення розвитку регіону та відповіла на низку запитань міністрів.

Як повідомлялося, згідно із законодавством, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду Президент за поданням Кабінету Міністрів. Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд уряду вносить Прем'єр-міністр.

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Раніше Кіровоградську ОДА очолював Андрій Назаренко, якого Президент Володимир Зеленський звільнив 15 квітня і призначив тимчасовим керівником регіону першого заступника голови ОДА Валерія Жалдака.

Маpія Чopна із 2020 poку обіймає посаду диpектopа депаpтаменту агpoпpoмислoвoгo poзвитку Кіpoвoгpадськoї oблдеpжадміністpації.