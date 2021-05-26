Шмигаль завтра відвідає Дніпропетровщину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 27 травня здійснить робочу поїздку до Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Прем’єр-міністр України відкриє міжнародний інвестиційний форум UkraineInvest Talks Dnipro, що розпочне свою роботу о 10:00», - йдеться у повідомленні.

Планується, що о 10:50 відбудеться спілкування Прем’єр-міністра із журналістами.

В рамках робочої поїздки Шмигаль також ознайомиться з ходом будівництва ділянки дороги Південного обходу м. Дніпра та басейну спортивного комплексу «Слобожанський», з роботою комунального некомерційного підприємства Дніпровської міської ради «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» та підприємства «Флайт Контрол».