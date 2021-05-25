До суду передали першу справу про «кнопкодавство» у Раді

Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство щодо чинного народного депутата у справі, порушеній за фактом неособистого голосування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

"25 травня 2021 обвинувальний акт щодо вказаного народного депутата скеровано до суду", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, встановлено, що 21 лютого 2020 року під час розгляду поправок до законопроєкту у сесійній залі парламенту депутат тричі проголосував на підтримку поправок замість відсутнього колеги.

За такі дії передбачене покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Як повідомлялося, 16 січня 2020 р. набули чинності зміни до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях Верховної Ради, якими встановлено кримінальну відповідальність за так зване неособисте голосування.