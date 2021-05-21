Тищенко дістав догану за вечірку під час локдауну - Арахамія

Тищенко дістав догану за вечірку під час локдауну - Арахамія

Укрінформ
Депутат Верховної Ради з фракції «Слуга народу» Микола Тищенко дістав догану за вечірку, яку під час локдауну влаштував на честь дня народження дружини.

Як передає Укрінформ, про це у коментарі Радіо Свобода заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану», – сказав Арахамія.

Зазначається, що цю інформацію підтвердили депутати від «Слуги народу» Олександр Качура та Євгенія Кравчук.

При цьому, вказує видання, Тищенко зберігає свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції у парламенті.

Читайте також: Не тільки штраф: як політрада «Слуги народу» може покарати Тищенка за вечірку

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко під час локдауну в Києві організував вечірку в ресторані одного з готелів. Поліція повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом порушення карантинних вимог.

Згодом Тищенко заявив, що не порушував карантину, але готовий нести політичну відповідальність за свої дії.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-