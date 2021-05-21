Тищенко дістав догану за вечірку під час локдауну - Арахамія

Депутат Верховної Ради з фракції «Слуга народу» Микола Тищенко дістав догану за вечірку, яку під час локдауну влаштував на честь дня народження дружини.

Як передає Укрінформ, про це у коментарі Радіо Свобода заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану», – сказав Арахамія.

Зазначається, що цю інформацію підтвердили депутати від «Слуги народу» Олександр Качура та Євгенія Кравчук.

При цьому, вказує видання, Тищенко зберігає свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції у парламенті.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко під час локдауну в Києві організував вечірку в ресторані одного з готелів. Поліція повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом порушення карантинних вимог.

Згодом Тищенко заявив, що не порушував карантину, але готовий нести політичну відповідальність за свої дії.