Зеленський - про святкування дня народження: «Квартал 95» влаштував сюрприз

Президент Володимир Зеленський заявляє, що святкував свій день народження вдома, а "Студія «Квартал 95" зробила йому сюрприз.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Зеленський сказав на пресконференції, коментуючи інформацію про святкування власного дня народження нібито у квартирі співвласника «Студії «Квартал 95» та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тимура Міндіча.

"Я не знав, що це дійсно дуже важливо для України, коли у нас COVID-19 і війна, розказати, де саме і в якій квартирі я святкував день народження. Я святкував свій день народження у своїй квартирі, яка знаходиться за адресою: Грушевського, 9а. Квартира пана Міндіча є в цьому ж домі. Пан Міндіч є комерційним директором "Студії Квартал 95" і був ним до мого президентства. Пан Міндіч має прекрасні робочі, теплі стосунки з акторами і авторами "Студії Квартал 95", - зазначив Зеленський.

Він розповів що "Студія Квартал 95" зробила йому сюрприз на день народження, який, власне, влаштували у квартирі Міндіча і покликали його туди.

"Студія Квартал 95" разом з паном Міндічем, знаючи, що я буду вдома, в своїй квартирі, в свій день народження зробили мені сюрприз і покликали мене в цю квартиру. Я піднявся на декілька поверхів вверх і зайшов. Так, був крутий сюрприз. До речі, в цій квартирі немає навіть ремонту, вони зробили такий "прикол". Вони принесли музичні інструменти, там не було ніяких зірок, там була тільки "Студія «Квартал 95»", вони грали мені пісні, з якими пройшли довгий і серйозних шлях, всі пісні, які пов'язані зі мною", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, журналісти "Схем" у своєму розслідуванні заявляли, що попри карантинні обмеження, Президент Зеленський 29 січня влаштував вечірку на честь свого дня народження у квартирі співвласника «Студії "Квартал 95" та бізнес-партнера Коломойського Тимура Міндіча у Києві.