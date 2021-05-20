Комітет Ради рекомендував призначити Кубракова міністром інфраструктури

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував призначити Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це Комітет ВР повідомляє у Фейсбуці.

"19 травня відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Члени Комітету в ході засідання підтримали подання Прем’єр-міністра України про призначення Кубракова О.М. на посаду міністра інфраструктури та рекомендували Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції призначити Кубракова Олександра Миколайовича на посаду міністра інфраструктури”, - ідеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка й міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс на розгляд Верховної Ради подання про призначення на звільнені посади в уряді. Зокрема, він пропонує парламентаріям призначити Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки, Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури, Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.