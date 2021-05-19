Рада не змогла створити ТСК щодо «вагнерівців»

Верховна Рада не утворила Тимчасову слідчу комісію для розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами «приватної військової компанії Вагнера».

Відповідний проєкт постанови 4105 підтримали тільки 97 народних депутатів з мінімально необхідних 150-ти, передає кореспондент Укрінформу.

"Оскільки предмет розслідування стосується діяльності розвідувальних, контррозвідувальних та правоохоронних органів, доцільно створити у Верховній Раді України Тимчасову слідчу комісію із широким представленням усіх фракцій, у тому числі опозиційних", - йдеться у пояснювальній записці.

Автором проєкту є заступник голови фракції "Голос" Роман Костенко.

Його ж пропонувалося обрати головою ТСК, а його заступником - члена фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка.

Як повідомляв Укрінформ, 15 березня був зареєстрований проєкт постанови №5243 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України».

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що така ТСК розслідуватиме справи "вагнерівців" та "плівок Суркова-Медведчука".

18 серпня 2020 р. журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК "Вагнера" нібито було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", яка була зірвана через імовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони, заявив, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 "вагнерівців".