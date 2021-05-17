Рада може розглянути створення ТСК щодо «вагнерівців» цього тижня

Рада може розглянути створення ТСК щодо «вагнерівців» цього тижня

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що питання щодо утворення Тимчасових слідчих комісій стоїть у порядку денному нинішнього пленарного тижня.

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради у відповідь на вимогу голови партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка поставити на голосування проєкт постанови про створення ТСК щодо “вагнерівців”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Тимчасові слідчі комісії стоять на цьому тижні в порядку денному”, - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт постанови №5243 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України» був зареєстрований 15 березня.

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що така ТСК розслідуватиме справи "вагнерівців" та "плівок Суркова-Медведчука".

Раніше проєкт постанови щодо створення ТСК щодо справи “вагнерівців” зареєстрували члени фракцій “Європейська солідарність” та “Голос”.

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