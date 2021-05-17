Рада може розглянути створення ТСК щодо «вагнерівців» цього тижня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що питання щодо утворення Тимчасових слідчих комісій стоїть у порядку денному нинішнього пленарного тижня.

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради у відповідь на вимогу голови партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка поставити на голосування проєкт постанови про створення ТСК щодо “вагнерівців”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Тимчасові слідчі комісії стоять на цьому тижні в порядку денному”, - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт постанови №5243 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України» був зареєстрований 15 березня.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що така ТСК розслідуватиме справи "вагнерівців" та "плівок Суркова-Медведчука".

Раніше проєкт постанови щодо створення ТСК щодо справи “вагнерівців” зареєстрували члени фракцій “Європейська солідарність” та “Голос”.