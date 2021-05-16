Зеленський завтра візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Цифровізація»

Президент Володимир Зеленський 17 травня відвідає Всеукраїнський форум "Україна 30. Цифровізація", який триватиме до 19 травня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

17-19 травня учасники заходу, серед яких – Представники Офісу Президента України, зокрема і Глава держави, члени уряду, очільники профільних відомств, представники IT-індустрії, вітчизняні й міжнародні експерти у сфері діджиталізації, обговорюватимуть цифрову трансформацію України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на форумі, зокрема, порушуватимуться такі теми: цифрова грамотність та е-освіта, перехід до режиму paperless, цифровізація промисловості, природоохоронної сфери України, будівельної галузі та розвиток «розумних» міст. Також обговорюватимуться можливості забезпечення рівного цифрового доступу для широких верств суспільства, кібербезпека та розвиток системи захисту персональних даних українців.

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У ході форуму також відбудеться презентація нових ініціатив і продуктів у державному діджиталі, зокрема нових е-послуг для водіїв і забудовників, мобільного електронного підпису ДіяID, автоматичної реєстрації ФОП без державного реєстратора.